Causas y azares. La combinaci?n de tres crisis en la econom?a cubana

Para entender a cabalidad el complejo panorama actual, hay que tener en cuenta que proviene de un largo periodo de crisis con algunas intermitentes pero insuficientes recuperaciones. Comienza en la d?cada de los 90, cuando la ca?da del campo socialista y la desaparici?n de la URSS, sumadas a la intensificaci?n del bloqueo estadounidense, dieron lugar a la obsolescencia de un modelo econ?mico que, sin entrar por ahora en detalles y matices, fue inspirado esencialmente por las econom?as de los pa?ses socialistas de Europa del Este y establecido durante las primeras d?cadas de institucionalizaci?n de la revoluci?n, sobre todo en las d?cadas de los 70 y los 80. A esa etapa, por cierto, correspondi? el periodo de mayor crecimiento y estabilidad de la econom?a.

En otros textos he intentado periodizar esta larga etapa de crisis que ya dura m?s de tres d?cadas, hasta llegar a este ?ltimo segmento cr?tico que comienza en 2020, cuando de nuevo los principales indicadores econ?micos vuelven a caer notablemente y el nivel de vida de la poblaci?n se contrae, quiz?s como en ning?n otro periodo anterior, incluido el Periodo Especial de los 90. En este caso, el fen?meno ocurre con una generaci?n diferente y bajo la conducci?n de un gobierno que, por razones l?gicas, no tiene ni podr?a tener la influencia, la autoridad hist?rica y el liderazgo del de entonces.

Los factores que inciden sobre la actual situaci?n son los siguientes:

o El mayor reforzamiento del bloqueo de Estados Unidos. Despu?s del importante pero muy breve momento de notable mejor?a en las relaciones Cuba-Estados Unidos, durante el final de la administraci?n Obama, el bloqueo lleg? a extremos fort?simos bajo la administraci?n Trump. Hasta el momento, no ha sido esencialmente modificado durante los dos primeros a?os de la administraci?n Biden.

o El impacto de la pandemia global de COVID-19, que ha significado por m?s de dos a?os la p?rdida casi total de los ingresos procedentes del turismo y el comprometimiento de importantes y muy escasos recursos para enfrentar sus diversas consecuencias internas. Durante este periodo es muy notable el extraordinario logro, quiz?s el ?nico significativo en este contexto, alcanzado por la comunidad cient?fica cubana al obtener de manera r?pida y efectiva m?s de una vacuna para garantizar la cobertura total de la poblaci?n contra esa enfermedad.

o El peso de la deuda externa, una y otra vez parcialmente renegociada con los principales acreedores (incluidos China y Rusia, con los que se logr? suspender el pago de su servicio hasta 2027), pero que sigue limitando el acceso al cr?dito, al comercio y a la inversi?n internacional.

o El deterioro de la situaci?n internacional, impactada por la guerra de Ucrania. En t?rminos econ?micos, se caracteriza por la volatilidad y la incertidumbre de los mercados, as? como por un fuerte proceso inflacionario mundial.

o Por ?ltimo, pero no menos importante, un factor esencial de car?cter interno: la tard?a, lenta y no suficientemente integrada reforma econ?mica que debe tener la econom?a nacional.

Si se tiene en cuenta la combinaci?n de los factores anteriores, se podr?a afirmar que los retos y presiones han sido enormes. Pero tambi?n que la respuesta no ha estado a la altura de las circunstancias, ni ha tenido la certeza y agilidad que demanda. Aunque se debe reconocer la capacidad de resistencia que hasta ahora ha tenido el pa?s ante las dificultades y la agresi?n, a pesar de momentos de aumento de la tensi?n social.

Tres crisis a la vez

Tratando de diseccionar la actual situaci?n, podr?a afirmarse que la econom?a cubana enfrenta, al menos, tres crisis a la vez y que se refuerzan unas a las otras en el mismo tiempo y espacio:

1. La crisis estructural del modelo econ?mico. Como afirmamos antes, m?s all? de la discusi?n de si fue o no la mejor opci?n, la realidad es que durante a?os la econom?a cubana estableci? un modelo inspirado en las econom?as socialistas de Europa Oriental, acompa?ado por un proceso de integraci?n en el espacio econ?mico que estas conformaron con el Consejo de Ayuda Mutua Econ?mica (CAME).

La desaparici?n de ese mundo y el cierre del espacio econ?mico que hab?a permitido a Cuba suplir en gran medida el aislamiento impuesto por el bloqueo, hac?a evidente desde principios de los a?os 90 la necesidad de una reforma econ?mica fundamental de la econom?a. No para abandonar su horizonte socialista, sino para adaptarla a las nuevas y dif?ciles condiciones internacionales.1 M?s all? de cambios puntuales, algunos ciertamente muy importantes, el modelo de organizaci?n de la econom?a no ha sido hasta el momento restructurado con la profundidad necesaria.

Despu?s de casi dos d?cadas de debates, y sobre todo de acumulaci?n de evidencias, los congresos del partido discutieron y aprobaron documentos abriendo el espacio pol?tico para avanzar en la reforma econ?mica, sobre todo “La conceptualizaci?n del modelo econ?mico”, los “Lineamientos” y, finalmente, la nueva Constituci?n de la Rep?blica, aprobada por el voto mayoritario de la poblaci?n.

Sin embargo, las medidas de cambio comenzaron a avanzar de manera tard?a y sin suficiente integralidad, lo cual ha demorado y a?n demora la articulaci?n de la ?nica soluci?n estrat?gica que, en nuestra opini?n, tiene la econom?a socialista cubana para plantearse superar sus inmensos desaf?os y las enormes presiones que se le oponen.

En ese proceso resulta esencial integrar los diferentes actores econ?micos a partir de sus diversas formas de propiedad y gesti?n, la reforma profunda de la empresa estatal (l?der del sistema), la reforma del subsistema de producci?n agropecuaria, la modificaci?n de la relaci?n entre planificaci?n y mercado, mover el modelo econ?mico hacia una mayor descentralizaci?n, construcci?n de los mercados –incluidos los mercados de medios de producci?n y monetario–, con sus correspondientes regulaciones, una pol?tica monetaria, cambiara y fiscal activa, econ?micamente fundamentada y rigurosamente implementada, una pol?tica social focalizada y efectiva, una pol?tica inversionista que responda a las prioridades nacionales, todo con la secuencia adecuada.

La reforma de la empresa estatal deviene un punto clave, es decir, hacer los cambios de su organizaci?n interna para que expresen mejor los intereses de su due?o, que es el pueblo, y de las formas bajo las que se relacionan entre s? y con el resto de los actores econ?micos a fin de crear las condiciones que permitan elevar su eficiencia. Hoy, en t?rminos generales, esta se encuentra en niveles claramente bajos.

La empresa

Se precisa una din?mica econ?mica con mayor autonom?a en un contexto competitivo y de recias restricciones financieras. El liderazgo de la empresa estatal no debe ni puede ser establecido por decreto; debe ser resultado de su escala, eficiencia y rentabilidad.

La adecuada operaci?n de los mercados, con las regulaciones necesarias, incluido el mercado monetario, es imposible sin una empresa estatal reformada que le permita asistir a estos sin provocar fuertes distorsiones. Los mercados deben integrar a la totalidad de los actores econ?micos –estatal, cooperativo y privado, m?s las empresas de inversi?n extranjera–, bajo el liderazgo de la empresa estatal que, adem?s, debe responder a una planificaci?n m?s estrat?gica y financiera, no a la tradicional planificaci?n burocr?tica que ha afectado a las econom?as socialistas, la cubana incluida.

2. La crisis macroecon?mica. En segundo lugar, la crisis macroecon?mica precipitada despu?s de 2020 con la llegada de la pandemia de COVID-19. En dos a?os la econom?a se contrajo m?s de un 13 %, con una muy ligera recuperaci?n del 1,3% durante el ?ltimo a?o. Las importaciones se redujeron de manera dr?stica y abrupta. La escasez generalizada invadi? los espacios de la econom?a nacional con la generaci?n de m?ltiples dificultades y crecientes malestares entre la poblaci?n.

En efecto, durante los ?ltimos dos a?os y medio todos los espacios de comercializaci?n se han caracterizado por una escasez sostenida y por las permanentes colas, m?s en los que ofertan en moneda nacional, pero tambi?n en MLC. Esto ?ltimo es m?s dif?cil de comprender, toda vez que se trata de un segmento que puede autofinanciarse y sostener el flujo de divisas que favorezca a la econom?a. En este sentido, como varios economistas hemos venido proponiendo desde hace tiempo, recientemente se ha decidido una mayor liberalizaci?n de los mercados mayoristas y minoristas, medida a?n por implementar.

La expresi?n m?s evidente de esta dimensi?n de la crisis es la fuerte inflaci?n y el caos monetario que permanece y crece en el pa?s, resultado de la contracci?n de la econom?a y de las insuficiencias e imprecisiones con las que se ha conducido la pol?tica econ?mica durante los ?ltimos dos a?os y medio, incluida la manera como se concibi? e implement? el llamado ordenamiento monetario a partir de enero de 2021.

Las causas de la inflaci?n no est?n solamente en la pol?tica econ?mica y monetaria. Sin dudas hay tambi?n factores externos, pero la pol?tica econ?mica interna la ha alimentado de manera notable. Por una parte, la multiplicaci?n de los costos empresariales con la devaluaci?n de la moneda nacional desde enero de 2021 y luego, pretendiendo compensar la subida de precios, con una expansi?n excesiva de la demanda con el incremento de los diversos ingresos y el reparto de “utilidades” sin los respaldos productivos y los c?lculos precisos que permitan mantener los equilibrios macroecon?micos y tener bajo control el d?ficit fiscal, factores indispensables para la estabilidad y el crecimiento de cualquier econom?a.

La fuerte expansi?n de la demanda en una econom?a como la cubana, en la que la base industrial y productiva, la agricultura incluida, est? tan afectada y atada a?n por limitaciones a todas luces injustificadas (adem?s de la presi?n del bloqueo), hace que la respuesta a esa expansi?n monetaria no sea productiva sino inflacionaria. No existe, de manera que se pueda activar r?pidamente, lo que las propuestas keynesianas llamaban “factor de multiplicaci?n”, o sea, no hay aparato productivo en condiciones de reaccionar al est?mulo generado por un shock de demanda, con lo cual los equilibrios entre oferta y demanda tienden a establecerse mediante el incremento de los precios, lo cual da lugar a una mayor inflaci?n.

De ah? la importancia de la subestimada secuencialidad e integralidad de la reforma. Antes de multiplicar los costos y expandir la demanda, se deben crear las condiciones para recuperar la oferta v?a producci?n con el avance de la reforma econ?mica integral, incluida la consolidaci?n de los diferentes actores econ?micos, entre ellos el emergente sector privado de pymes y cooperativas, as? como la reforma de la empresa estatal.2 Tambi?n con una parte de las divisas disponibles dedicadas a mantener importaciones fundamentales, sobre todo medicamentos, alimentos y determinados medios de producci?n, aun cuando implique una reducci?n de la tasa de inversi?n en sectores como el turismo.

Desde luego, el establecimiento de un mercado cambiario integrado y el ordenamiento monetario deben constituir un componente muy importante de la reforma, pero no de cualquier forma, con cualquier orden ni en cualquier momento.

Al ordenamiento se suman las medidas recientes para establecer un mercado monetario de compra y venta. Pero vuelven a realizarse de manera parcial, limitada y desintegrada, lo cual ha motivado una nueva espiral de crecimiento del precio de las divisas en el mercado paralelo, con todas sus implicaciones, entre ellas el aumento de la inflaci?n, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos, y que en Cuba corresponde a una amplia franja de la poblaci?n.

Es de notar que determinados precios oficiales –entre ellos el combustible y otros servicios y productos ofrecidos en la red estatal–, han mantenido su nivel anclado en el cambio de 1 USD por 24 CUP, establecido en enero de 2021. Sin embargo, debido a la nueva tasa paralela oficial de 1 USD por 120 CUP, m?s la informal (que ya anda por los 160 CUP), resulta que para los tenedores de divisas o MLC (no para la mayor parte de la poblaci?n, que solo recibe bajos ingresos en moneda nacional) estos productos y servicios tienen, v?a tasa de cambio, un precio extremadamente bajo (la gasolina es un caso t?pico), lo cual ocasiona notables p?rdidas al Estado. Es la expresi?n de la gran distorsi?n del mercado monetario a que ha dado lugar este proceso.

La pol?tica monetaria es un instrumento fundamental de la pol?tica econ?mica y tambi?n de la pol?tica social. No se le puede tratar, simplemente, como un mecanismo de “recuperaci?n” de divisas porque se generan estas negativas distorsiones.3

Por otra parte, continuar buscando y aplicando diversas formas para aliviar la presi?n de la deuda externa es tambi?n un factor de la mayor importancia, incluyendo el cambio de deuda por inversi?n, la emisi?n de bonos, etc. Sin garant?as de pago no hay posibilidad de obtener los recursos que el pa?s necesita mediante el cr?dito y la inversi?n. Se trata de un punto cr?tico.

Mucho han hablado los economistas del pa?s, con raz?n, de la necesidad de una pol?tica inversionista m?s balanceada y ajustada a las prioridades nacionales. Aqu? se destaca el sector agropecuario, por su papel en garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci?n, ahora notablemente afectada.

Seg?n c?lculos realizados por los economistas, ser?an necesarios entre 2 000 y 2 500 millones de d?lares anuales de inversi?n para sostener una tasa de crecimiento del PIB superior al 5 % anual. El nivel actual est? muy distante de esa cifra. Esto supone mayores incentivos y actualizaciones de la pol?tica para la inversi?n extranjera, incluyendo aspectos como el pago directo a los trabajadores contratados por los inversionistas, etc. Pero para volver a nuestro punto esencial, tambi?n en este asunto es determinante un modelo econ?mico que funcione de manera integrada y eficiente, incluida la existencia y funcionalidad de estructuras como servicios financieros, seguros, correos, conectividad. ?Existen? S?. ?Funcionan de manera efectiva? No.

3. La crisis sectorial. A las dos dimensiones anteriores se suma la crisis de importantes sectores de la econom?a, sobre todo el energ?tico y el agropecuario.

El primero est? afectado no solo por los precios y las dificultades de acceso al combustible, sino tambi?n –y de manera muy importante– por la falta de suficiente previsi?n en los ciclos de mantenimiento de las principales plantas generadoras del pa?s, as? como en los dep?sitos de combustible, motivo de constantes roturas y accidentes.

Por supuesto, la falta de divisas y el bloqueo limitan los mantenimientos y las reparaciones capitales, pero se trata de un factor con el que la econom?a debe contar con suficiente tiempo y colocarlo en sus planes estrat?gicos. En ello no hay solo un problema econ?mico, sino tambi?n de seguridad nacional.

Cabe entonces mencionar el insuficiente avance de la instalaci?n de fuentes de energ?as alternativas que contribuyan a cambiar la matriz energ?tica instalada. Cuba a?n dispone de un espacio inmenso y de condiciones para avanzar en este campo.

Por otra parte, la crisis del sector agropecuario, que, a pesar de haber sido beneficiado con un conjunto de medidas liberalizadoras, a?n no ha tenido la necesaria transformaci?n estrat?gica, es decir, se necesita un cambio profundo del subsistema de producci?n agropecuaria como parte de la reforma general e integral de la econom?a. No basta con un grupo de medidas, por positivas que sean. Los incentivos, las articulaciones y las formas de gesti?n en todo el sector agropecuario (desde la producci?n y la distribuci?n, hasta la comercializaci?n y el consumo) deben ser integralmente transformados.

El pa?s no se puede permitir tener fuertes limitaciones en la oferta de alimentos y a la vez tierras ociosas y otras con niveles de productividad muy por debajo de los que se pudieran obtener, aun teniendo en cuenta las fuertes limitaciones impuestas por el bloqueo.

Aqu? se debe mencionar tambi?n el deterioro del tradicional sector azucarero. Sus actuales niveles de producci?n son a?n insuficientes hasta para cubrir la demanda nacional.

En resumen, es imperativo que la estrategia y la pol?tica econ?micas respondan a estas tres crisis al mismo tiempo, con la integralidad y la secuencia necesaria, sin que las soluciones a las emergencias desarticulen o traben la soluci?n estrat?gica. En esto consiste, insistimos, la transformaci?n integral y profunda del modelo de organizaci?n de la econom?a, preservando su car?cter de justicia e inclusi?n social.

Es complejo y dif?cil, no imposible. Est? en juego el futuro del pa?s. El tiempo corre r?pido y es una variable cr?tica.

***Notas

1 Contribuir y debatir sobre ese cambio que apreci?bamos como necesario, es lo que motiv? nuestro libro de 1995. V?ase Julio Carranza, Pedro Monreal y Luis Guti?rrez, Cuba: la reestructuraci?n de la econom?a, una propuesta para el debate, Ciencias Sociales, La Habana, 1995.

2 Sobre este ?ltimo punto, publicaremos pr?ximamente un nuevo texto junto con el economista Luis Guti?rrez.

3 En un texto anterior avanz?bamos la idea de evaluar la posibilidad de invertir algunos millones de d?lares para ampliar y poner bajo control el mercado monetario, claro que no hay suficientes divisas, pero esto no es un asunto menor sino un factor fundamental para contribuir a poner bajo mayor control el mercado cambiario y la inflaci?n, y se trata de una prioridad social fundamental. Podr?a incluso ser posible la obtenci?n de cr?ditos internacionales con este objetivo. Es un tema tan complejo como esencial. Por eso ser?a muy conveniente una discusi?n al respecto con los especialistas correspondientes, calculando y revisando los datos.

