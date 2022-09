Carlos Manuel de C?spedes en el pensamiento de Eusebio Leal

The content originally appeared on: OnCuba News

“C?spedes es la piedra angular, la figura esencial en esta historia; es como esa piedra que se coloca en el centro del arco y que determina su fuerza. ?l es el principio”.

Eusebio Leal (27 de febrero de 1999, en San Lorenzo)

El pensamiento pol?tico de Eusebio Leal 1 tuvo la amplitud natural de un patriota culto, profundo conocedor de la historia de su pa?s, a la vez que sigui? dos nortes recurrentes: Carlos Manuel de C?spedes y Jos? Mart?. Sobre ambos elabor? espl?ndidas piezas oratorias y escribi? textos muy inspirados. Luego de transcritas, muchas de esas conferencias pasaron a formar parte de sus libros. El pr?logo que escribi? para El diario perdido, es, junto a la tesis de doctorado en Ciencias Hist?ricas, su mejor trabajo sobre el llamado “Padre de la Patria”.

Pero era en la oralidad donde mejor se conoc?a su dominio sobre el gran bayam?s. En diversas ocasiones, a lo largo de m?s de treinta a?os, tuve el privilegio de conversar con Eusebio Leal sobre Carlos Manuel de C?spedes. Fueron numerosas las charlas en las que centramos nuestra atenci?n acerca de un tema que nos acercaba sobremanera. Comprob?, desde un primer instante, que a Eusebio le motivaba mucho la condici?n o naturaleza de cubano cuban?simo de C?spedes, no solo por su singular y refulgente personalidad, sino por la condici?n ?nica de ser el primer mamb?, el primero que rompi? las cadenas de la dominaci?n espa?ola.

En un ensayo que publiqu? hace a?os, hice constar la encrucijada de signos culturales y pol?ticos que anidaban en la persona del hombre del 10 de octubre: mas?n, devoto de la virgen de la Caridad del Cobre, liberal radical, republicano y abolicionista, realmente un haz simb?lico de enorme significaci?n, concentrado en nuestro Iniciador o, como dijo Jos? Mart?, en “el que nos ech? a andar”.

Carlos Manuel

Leal ten?a elaborado un retrato muy n?tido del terrateniente e intelectual bayam?s, del dandy joven, ajedrecista, bailador, actor de teatro, poeta, esgrimista, jinete (a lo t?rtaro, como dec?a el propio C?spedes de su formaci?n ecuestre), amante y seductor de las f?minas, es decir, una imagen muy completa del hombre, una imagen muy bien construida sobre la base de sus intensas lecturas y profundas investigaciones acerca de la figura del Iniciador. Parec?a a veces, cuando se refer?a a C?spedes, como si Leal hablara de un ser muy pr?ximo o conocido directamente, digamos de un amigo o contempor?neo, as? era su percepci?n sobre el bayam?s.

No menos le interesaban a Leal las caracter?sticas ?ntimas de la personalidad, el car?cter, las tribulaciones que sufri? C?spedes a partir de su incorporaci?n a la batalla independentista, los familiares que perdi? en la contienda (entre ellos dos hijos), las luchas fraticidas, la divisi?n, el regionalismo y las muestras de anexionismo y derrotismo de algunos de los patriotas m?s prominentes incorporados a la contienda. Para ?l estaba muy claro, hist?ricamente hablando, que C?spedes y los dem?s dirigentes de la revoluci?n de 1868, cuando entraron bajo los focos de la historia patria, solo estaban respondiendo a sus voluntades personales, a sus conciencias. Sin embargo, donde m?s inter?s alcanzaban nuestras charlas era cuando Leal abordaba el pensamiento cespedista, brotaba entonces, con mayor intensidad, una imagen muy estructurada en su mente sobre el C?spedes mas?n y revolucionario, sobre sus dotes de liderazgo y los sacrificios de todo tipo que sus convicciones le llevaron a hacer. Sobre este aspecto, que, adem?s, era el que hab?a yo priorizado en mis indagaciones 2, giraron muchas de nuestras charlas cespedianas.

Carlos Manuel y Perucho: una amistad inquebrantable

Leal era deudor de las opiniones sobre C?spedes de Cintio Vitier, Jorge Ibarra Cuesta y Hortensia Pichardo, sobre todo de esta ?ltima, quien, junto a su fallecido esposo Fernando Portuondo del Prado, hab?a indagado en la vida y obra del bayam?s m?s que ning?n otro estudioso en el gremio de los historiadores. Eusebio sab?a reconocer el origen de las fuentes de sus juicios, no se los apropiaba y eso era muy importante en un personaje p?blico como el suyo.

En algunas de estas conversaciones particip? nuestro amigo com?n Monse?or Carlos Manuel de C?spedes Garc?a-Menocal, tataranieto del patriota, quien aportaba informaci?n de ?ndole familiar y salpicaba los encuentros con su fino humor. Aquellas charlas con Eusebio por m?s de tres d?cadas fueron fundamentales en mi crecimiento como historiador.

El anhelo investigativo de Leal por todo lo que tuviera relaci?n con C?spedes era fuerte y sostenido, era una pasi?n, una pasi?n l?cida. Recuerdo el d?a que Leal defendi? brillantemente su doctorado en Ciencias Hist?ricas. Ocurri? en la salita de conferencias de la antigua casa de don Fernando Ortiz, en la esquina de 27 y L en el Vedado. Ese d?a estuvo repleta. Fue algo ins?lito. Eusebio, mientras hablaba de C?spedes (ese fue el tema de su tesis doctoral), fue interrumpido con cerrados aplausos en repetidas ocasiones por el tribunal y el p?blico all? presente, algo nunca visto en un ejercicio de esa naturaleza. Por supuesto, no mir? ni una sola vez para el documento contentivo de la tesis, todo estaba en su cabeza y en su caudalosa oratoria. Apenas necesito decir que tuvo la anuencia de la entusiasta mesa, integrada por eminentes doctores. Fue un acto de puro tr?mite.

Su admiraci?n por C?spedes era contagiosa. El 27 de febrero de 1999, viajamos juntos a San Lorenzo, a la inauguraci?n del conjunto monumentario que se hab?a erigido en ese monta?oso sitio, en sustituci?n del obelisco original y por el aniversario 125 de su ca?da en combate contra fuerzas muy superiores del ej?rcito colonial. All? ofreci? otro de sus magistrales discursos (publicado posteriormente como “Veneraci?n en San Lorenzo”, en Poes?a y palabra, volumen II, Ediciones Bolo?a, La Habana, 2001) y a continuaci?n me invit? a que hablara en el acto y tuve que vencer, una vez m?s, el temor esc?nico que siempre me acompa?? y todav?a me acompa?a. Ese d?a hicimos un elogio cespediano compartido 3. Fue un viaje en el que el tema de la figura hist?rica de C?spedes domin? las charlas.

El 18 de abril de 2019, Eusebio pronunci? una inspirada disertaci?n al cumplirse el bicentenario del nacimiento de C?spedes, en la Plaza de Armas de Bayamo, al pie de la casa natal del h?roe, pr?cticamente el ?nico homenaje de car?cter nacional que se le dedic? al fundador, adem?s del que realizaron tambi?n por esos d?as los historiadores cubanos al dedicarles el congreso nacional de historia en esa ciudad oriental. La pieza oratoria de Leal represent? el gran tributo de los cubanos al patriota en su bicentenario. Su frase, repetida una y otra vez, y que encabeza este texto, “C?spedes es la piedra angular de la historia de Cuba”, tiene el significado de todo un ensayo o art?culo, es emblem?tica por veraz y sint?tica, por trascendente.

Lo que hizo Eusebio a?o tras a?o, al pie de la estatua del pr?cer en la Plaza de Armas, no tiene paralelo, pues constituy? un homenaje de pueblo, acad?micos, trabajadores de la Oficina del Historiador y dirigentes estatales al insigne patriota. Cada 10 de octubre amanec?a la estatua de C?spedes rodeada de ramos de flores obsequiados por los dirigentes del pa?s y se cantaba p?blicamente el Himno Nacional. Cada 10 de octubre Leal disertaba sobre Carlos Manuel. De esta manera, hizo mucho por mantener vivo el recuerdo de C?spedes entre los cubanos.

Seguramente sus colaboradores, que con tanta devoci?n lo siguieron en su cruzada por la conservaci?n y recuperaci?n del patrimonio de la parte vieja de la ciudad y en toda la vasta obra social que realiz? al frente de la Oficina del Historiador, mantendr?n viva esta tradici?n tan hermosa y patri?tica.

Para m?, la evocaci?n de estos intensos momentos me sumerge en recuerdos muy entra?ables sobre el buen amigo y amante de una figura hist?rica que, ambos sab?amos, tiene mucho que hacer todav?a en los escenarios futuros de nuestra Rep?blica, de nuestra historia.

***

Notas:

1 El pr?ximo 11 de septiembre se cumple un aniversario m?s del nacimiento de Eusebio Leal Spengler.

2 Con el paso de los a?os, en 1998, defend? mi tesis doctoral en Ciencias Hist?ricas con un texto sobre el pensamiento independentista, liberal y republicano de Carlos Manuel de C?spedes. Eusebio estuvo presente ese d?a en la defensa y realiz? una intervenci?n muy elogiosa de la Tesis ante el tribunal.

2 En Poes?a y palabra, volumen II, ya citado, aparece la menci?n a mis palabras.

