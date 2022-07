BioCen a sus 30 años

The content originally appeared on: OnCuba News

A 30 años llegará el próximo 14 de agosto el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen). Esta institución, ubicada en Bejucal, en la provincia cubana de Mayabeque, es uno de los principales estandartes de la ciencia cubana, con visible protagonismo durante la pandemia.

Perteneciente al Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), BioCen cuenta con una reconocida trayectoria e importantes resultados científicos y productivos a lo largo de sus tres décadas de existencia, desde que fuera fundado en 1992. Por su desempeño cuenta con certificaciones nacionales y extranjeras que avalan el cumplimiento de buenas prácticas de producción, y fue reconocido, además, como una de las primeras empresas de alta tecnología en la Isla.

Amplia gama de productos elaborados en BioCen. Foto: Otmaro Rodríguez

A la experiencia y calidad de su personal suma el contar con un equipamiento tecnológico de primer nivel para la fabricación industrial de distintos ingredientes farmacéuticos activos, y el desarrollo de programas vinculados con la industria biotecnológica y de dispositivos médicos, la nanotecnología y las neurociencias.

Inspección manual del producto Vax Men ACW 135. Foto: Otmaro RodríguezInspección manual del producto Vax Men ACW 135. Foto: Otmaro RodríguezEquipos de alta tecnología que proporcionan control más eficiente en la línea de producción. Foto: Otmaro RodríguezInspección óptica automática hasta 18000 bulbos por hora. Foto: Otmaro RodríguezPlata de Producción de Parentales 2, BioCen, Cuba. Foto: Otmaro Rodríguez

Sus líneas de trabajo incluyen el diagnóstico microbiológico, las alergias, los inmonumoduladores, los antianémicos y el tratamiento del Alzheimer, así como la fabricación de vacunas y fármacos creados por otros centros científicos de Cuba, aunque en los últimos dos años desempeñó un papel fundamental en la producción de medicamentos e inmunógenos para prevenir y enfrentar la COVID-19.

Entre sus productos más reconocidos se cuenta la Biomodulina T, empleada para potenciar la inmunidad, sobre todo en personas vulnerables y la cual fue incluida en el protocolo de prevención y para el tratamiento de pacientes positivos al SARS-CoV-2. De igual forma, sus especialistas crearon un innovador Medio de Transporte para Virus (BTV), para la recolección y traslado de muestras clínicas sospechosas de contener el coronavirus.

Plata de Envase BioCen. Foto: Otmaro Rodríguez.Plata de Emvase BioCen. Foto: Otmaro RodríguezDoblado de prospectos de la vacuna Soberana Plus. Foto: Otmaro Rodríguez

Por demás, sus instalaciones asumieron la producción de las dosis de las vacunas anticovid Soberanas, desarrolladas por el Instituto Finlay. Hasta 300.000 dosis diarias de este grupo de vacunas han sido fabricadas en BioCen, un aporte fundamental para el desarrollo de la campaña de vacunación masiva llevada adelante en la Isla, que ha posibilitado alcanzar altos niveles de inmuminzación contra la enfermedad infecciosa.

Esta semana, BioCen abrió sus puertas a la prensa y hasta sus instalaciones viajó nuestro fotorreportero Otmaro Rodríguez, quien nos acerca con sus instántaneas a la producción de las vacunas Soberanas y otros aspectos del quehacer de un centro que constituye un referente del sistema científico cubano.

Presencia femenina en platas de BioCen en Mayabeque, Cuba: Otmaro RodríguezPresencia femenina en platas de BioCen en Mayabeque, Cuba: Otmaro RodríguezEtiquetado de la Vacuna Soberana Plus. Foto: Otmaro RodríguezEtiquetado de la Vacuna Soberana Plus. Foto: Otmaro RodríguezEtiquetado de la Vacuna Soberana Plus. Foto: Otmaro RodríguezEtiquetado de la Vacuna Soberana Plus. Foto: Otmaro RodríguezPlata de envace hasta 60 estuches por minuto. Foto: Otmaro RodríguezPlata de envace hasta 60 estuches por minuto. Foto: Otmaro RodríguezBioCen posee licencias de operaciones farmacéuticas y los certificados de buenas prácticas de producción. Foto: Otmaro Rodríguez

